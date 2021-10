Éloignée des courts depuis sa défaite au troi­sième tour de l’US Open face à Leylah Fernandez le 4 septembre dernier, Naomi Osaka a récem­ment déclaré que l’ab­sence de compé­ti­tion commen­çait sérieu­se­ment à la démanger.

Pourtant, et alors que le Masters, qui se dispu­tera cette année à Guadalajara, au Mexique, se rapproche à grands pas (du 10 au 17 novembre), la Japonaise a décidé de s’ac­corder du bon temps sur un bateau en Grèce. Il faut dire qu’il y a pire comme desti­na­tion à cette époque de l’année et la 12e mondial a visi­ble­ment fait son choix entre l’en­traî­ne­ment et les vacances…