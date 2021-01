Naomi Osaka marche sur l’eau ces der­niers temps. Numéro trois mon­diale, tenante du titre de l’US Open, ten­nis­wo­man la mieux payée de tous les temps en 2020, copro­prié­taire d’un club de foot­ball… A 23 ans, tout semble réus­sir à la Japonaise. Et si elle avait trou­vé le « cheat code » du ten­nis ? Plus sérieu­se­ment, l’an­cienne reine du cir­cuit WTA a récem­ment com­pa­ré dans une inter­view le ten­nis à… un jeu vidéo. Une pers­pec­tive ori­gi­nale et très intéressante.

« Je pense que le ten­nis est très inté­res­sant parce que c’est comme un jeu vidéo dans le sens où vous pou­vez sélec­tion­ner un per­son­nage et cha­cun est dif­fé­rent. Nous avons tous nos dif­fé­rentes forces et fai­blesses. Je pense que c’est ce qui est vrai­ment unique à pro­pos de notre sport. »

Il n’y a plus qu’à attendre la ver­sion « bat­tle royale » pour élire le goat, désor­mais…