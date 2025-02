La joueuse japo­naise s’est exprimé auprès de nos confrères de CNN. Visiblement, Naomi a faim de tennis et de victoires.

« Je me souviens que lorsque j’étais déprimée, je me sentais très seule et coupable, mais voir que d’autres personnes ressentent la même chose que vous vous donne beau­coup d’énergie et vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez. C’est pour­quoi je pense que nous devons conti­nuer à faire des progrès dans le trai­te­ment de ces problèmes. Maintenant, j’ai de grands objec­tifs pour l’avenir. Tant que je peux conti­nuer à concourir, mon rêve est de gagner Roland Garros et Wimbledon parce que je veux être l’une des joueuses à avoir réalisé le Grand Chelem, c’est‐à‐dire à avoir remporté les quatre tour­nois les plus impor­tants du monde »