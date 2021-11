Le monde du tennis est‐il entrain de sortir de son silence ?

Après Djokovic, c’est donc au tour de Naomi Osaka dont les grandes causes morales ont déjà par le passé occupé son temps libre d’évo­quer le cas de Peng Shuai.

Dans un post sur Tweeter, la joueuse japo­naise emploie presque les mêmes mots que Djokovic. Elle se dit choquée de la situa­tion et elle espère que Peng Shuai est en bonne santé.

En revanche, ce message n’est pas reven­di­catif et n’ap­pelle pas à la mobi­li­sa­tion géné­rale. On espé­rait beau­coup plus de la part de Naomi.

On attend main­te­nant avec impa­tience, les mots de Serena, plus préoc­cupée semble‐t‐il par le lance­ment du film lié à sa carrière…