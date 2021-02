Avec désor­mais 4 titres en Grand Chelem, Naomi Osaka rejoint donc Mandlikova (4–4), Aranxta Sanchez (4–8), et Kim Clijsters (4–4). La Japonaise n’est plus qu’à une lon­gueur de Martina Hingis (5–7) et Maria Sharapova (5–5). Les joueuse en acti­vi­té qui sont devant elle sont Serena (23–10) et Venus (7–9). Autant dire que Naomi est en passe de deve­nir la patronne du cir­cuit féminin.