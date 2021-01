La jeune joueuse japo­naise a annon­cé, en marge de sa pré­pa­ra­tion pour l’Open d’Australie, qu’elle avait rejoint le groupe pro­prié­taire de l’é­quipe de National Women’s Soccer League (NWSL) : North Carolina Courage. Lors d’une inter­view accor­dée à The Athletic, la triple vain­queure de Grands Chelems affirme être très orien­tée vers les affaires et très ambi­tieuse dans ce domaine. L’athlète la mieux rému­né­rée du monde se dit « pas­sion­née par la sen­si­bi­li­sa­tion au sport fémi­nin et par l’ins­pi­ra­tion de la pro­chaine géné­ra­tion de jeunes filles ». Elle‐même ins­pi­rée par Serena Williams qui a inves­ti dans l’équipe Angel City FC, la joueuse de 23 ans devient ain­si la pre­mière inves­tis­seuse à rejoindre le pro­prié­taire Steve Malik depuis qu’il a pris les rênes de la fran­chise en 2017.