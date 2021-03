Lauréate de son deuxième Open d’Australie le 8 février dernier à Melbourne, Naomi Osaka sait parfai­te­ment gérer les grands évène­ments. La preuve, sur les sept titres qu’elle a remportés, quatre sont des tour­nois du Grand Chelem et deux sont des tour­nois de caté­gorie Premier, l’équi­valent d’un WTA 1000. Pourtant, lors d’une récente inter­view relayée par Essentially Tennis, la Japonaise a reconnu que les heures avant une finale de Majeur étaient presque insoutenables.

« Se préparer pour une finale de Grand Chelem est défi­ni­ti­ve­ment la pire chose qui soit. Vous ne pouvez vrai­ment pas dormir la nuit et vous avez tendance à trop penser à tout jusqu’à la dernière minute. Lorsque cela se produit, j’ap­pelle géné­ra­le­ment ma famille et ils me calment. Ensuite, je vais sur le court et j’es­père que tout ira pour le mieux. »