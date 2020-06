Sur les réseaux sociaux, Naomi Osaka qui semblait s’ennuyer a trouvé une cause qui semble donner beaucoup de sens à son existence, elle est loin des turpitudes du circuit.

Très active depuis le début de l’affaire George Floyd, elle ne veut pas baisser les bras et compte bien continuer le « combat » : « Je suis active parce que je crois au mouvement et je veux essayer d’utiliser mes réseaux pour faciliter le changement. Le meurtre de George Floyd et la situation aux États-Unis en général ont eu un grand impact sur moi. Le silence n’est jamais la réponse. Tout le monde aurait dû réagir et utiliser sa « voix » pour cette cause. Nous essayons depuis des centaines d’années de changer les choses et ce changement est attendu depuis longtemps mais il n’arrive jamais. Je pense que cette fois, il y a un sentiment et une énergie qui sont différents, de plus les protestations sont de grande envergure. Il y a même eu des marches au Japon, ce qui est rare. Cela me rend très heureux. J’ai donc de l’espoir pour le changement, je continuerai de faire campagne pour le changement et je veux contribuer à l’idée que l’on peut construire un avenir meilleur pour la prochaine génération ».

Après le discours énergétique et poignant de Coco Gauff, Naomi Osaka prend le relais. C’est utile de noter que sur cette affaire, dans le tennis, ce sont des femmes qui ont réagi alors que les hommes n’ont fait que finalement poster un « carré noir », rien de plus…