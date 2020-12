Naomi Osaka est actuellement en Une du magazine Vogue. Elle a marqué l’année pour son engagement autour du mouvement « Black Lives Matter » mais aussi pour ses performances sur le court avec notamment un titre à l’US Open. Et au magazine américain, la joueuse aux trois titres du Grand Chelem a rappelé à quel point Serena Williams l’inspirait depuis des années.

« Si Serena n’était pas là, je ne serais pas là non plus, et je pense que beaucoup de joueuses diraient la même chose », a avoué la Japonaise.

Le père de Naomi, Leonard François, a enseigné le tennis à ses filles après avoir été impressionné par les soeurs Williams.