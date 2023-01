Dans un texte publiée sur ses réseaux sociaux, Naomi Osaka n’a pas tari d’éloges à propos d’Ons Jabeur, qui a tout récem­ment rejoint son agence, Evolve. La Japonaise a notam­ment raconté leur première rencontre en 2015.

« Quand je l’ai vue la première fois, je me suis dit : ‘Wow, c’est la personne la plus gentille que j’ai jamais rencon­trée’. J’étais extrê­me­ment timide et tout ce que je pouvais faire, c’était marmonner quelques mots, mais elle venait toujours me voir, me faisait des blagues et me mettait à l’aise. Même main­te­nant, lorsque nous jouons les mêmes tour­nois, elle fait toujours la même chose. Ce type de gentillesse est quelque chose que je n’ou­blierai jamais et je pense que ce sont des moments comme celui‐là qui défi­nissent votre carac­tère. Au fil des années, la voir progresser sur le circuit et devenir la star qu’elle est a été incroya­ble­ment joyeux à regarder. J’ai hâte de la voir écrire un peu plus l’his­toire et monter encore plus haut. »

La Tunisienne devrait être touchée par les mots de la quadruple lauréate en Grand Chelem.