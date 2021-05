Naomi Osaka est bien entrée dans son tournoi mais il est clair que la terre‐battue n’est pas sa tassé de thé.

Elle l’a encore affirmé lors de sa confé­rence de presse d’après‐match : « Sur l’ocre, tout est plus compliqué pour moi. Il faut accepter par moments de subir, et je déteste ça. De plus, il faut aussi s’ha­bi­tuer aux faux rebonds, et ils sont nombreux. Mon coach m’a dit de rester calme, que c’est normal sur cette surface. J’ai senti déjà des amélio­ra­tions dans mon jeu au second set, l’idée c’est aussi de se dire que plus je jouerai, plus je vais progresser » a déclaré la Japonaise qui reste une vraie attrac­tion sur cette partie de la saison où elle a très peu d’ex­pé­rience de l’ocre.