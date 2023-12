Auteur de l’une des meilleures saisons de sa carrière en 2023 (13e mondiale, un titre remporté à Birmingham et deux quarts de finale disputés à l’Open d’Australie et l’US Open), Jelena Ostapenko a récem­ment accordé une inter­view au site letton LSM.

Un entre­tien dans lequel elle est notam­ment revenue sur son excellent bilan dans ses confron­ta­tions face à la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek (4 victoires à 0).

« Je pense que c’est assez diffi­cile pour elle menta­le­ment de jouer contre moi parce que j’ai gagné plusieurs fois. Elle n’aime pas non plus mon style de tennis. Elle aime davan­tage dicter le jeu, elle essaie aussi de jouer de manière agres­sive. C’est diffi­cile pour elle dans les matchs contre moi – j’es­saie de jouer de manière beau­coup plus agres­sive. Quand j’ai joué contre elle à l’US Open, j’ai perdu le premier set, mais j’ai quand même continué à jouer mon jeu. J’ai joué de manière agres­sive et je pense que c’est comme ça que j’ai gagné le match. »