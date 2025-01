A la surprise géné­rale, Elena Rybakina a rappelé son ancien coach Stefano Vukov pour qu’il intègre à nouveau son team en tant qu’as­sis­tant de Goran Ivanisevic.

Beaucoup de rumeurs avaient circulé au sujet de leur sépa­ra­tion en 2024, Stefano avait été accusé d’har­cè­le­ment moral auprès de la cham­pionne kazakhe. On pensait la situa­tion réglée depuis que Goran Ivanisevic avait pris les rênes du team.

Elena Rybakina announces that Stefano Vukov is a part of her team again.



“Hello everyone, I am excited to

announce that Stefano will be joining the team for the 2025 season.

Thank you all for the support 🙌

And wishing you a great 2025 ❤️”



