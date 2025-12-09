AccueilWTAPaolini muscle son staff avec une légende de son pays !
Paolini muscle son staff avec une légende de son pays !

Après avoir vécu avec une belle émotion l’aven­ture de porter la flamme olym­pique, Jasmine a décidé de prendre une déci­sion impor­tante concer­nant le team qui l’a suit sur le tour. En effet, Sara Errani vient gonfler son coaching.

« Sara fera partie de mon équipe la saison prochaine. Il y aura deux personnes à mes côtés : Danilo Pizzorno sera mon entraî­neur et Sara sera en charge des ques­tions tactiques, car dans ce domaine, elle est à un autre niveau », a précisé Paolini, qui avait mis fin en mars dernier à sa colla­bo­ra­tion avec Renzo Furlan, son entraî­neur pendant dix ans. On rappelle aussi que Sara est sa parte­naire de double sur le tour.

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 12:12

