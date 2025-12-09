Après avoir vécu avec une belle émotion l’aventure de porter la flamme olympique, Jasmine a décidé de prendre une décision importante concernant le team qui l’a suit sur le tour. En effet, Sara Errani vient gonfler son coaching.
« Sara fera partie de mon équipe la saison prochaine. Il y aura deux personnes à mes côtés : Danilo Pizzorno sera mon entraîneur et Sara sera en charge des questions tactiques, car dans ce domaine, elle est à un autre niveau », a précisé Paolini, qui avait mis fin en mars dernier à sa collaboration avec Renzo Furlan, son entraîneur pendant dix ans. On rappelle aussi que Sara est sa partenaire de double sur le tour.
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 12:12