Seulement âgée de 20 ans, Dayana Yastremska est considérée par de nombreux observateurs et techniciens comme une joueuse à très fort potentiel. Finaliste à Brisbane en tout début de saison, battue par la n°1 Ashleigh Barty, l’Ukrainienne a ensuite connu pas mal de difficultés à se montrer régulière que cela soit avant ou après l’interruption du circuit. Interrogé par Ukrainian Tennis, son père, Alexander Yastremsky, a tenu à nuancer et expliquer les mauvaises prestations de sa fille.

« Les gens se demandaient pourquoi et comment Dayana avait eu de si mauvais résultats à Roland Garros et après, mais ils ne savaient pas que c’était une période difficile pour sa mère. Avant le premier tour, elle a eu un décollement de la rétine. Elle a subi trois chirurgies à Paris et deux autres à domicile. Tout va bien maintenant mais à ce moment-là Dayana était brisé mentalement », a expliqué le paternel.

Revenant sur la séparation de Yastremska avec l’entraîneur réputé Sascha Bajin, Alexander s’est montré très clair : « Sascha Bajin est un bon entraîneur, très serviable, mais il s’est avéré qu’il n’était pas le nôtre. Je ne considère pas ce partenariat comme une erreur pour Dayana, ce fut une autre expérience pour elle mais je ne vois aucun avantage non plus. »