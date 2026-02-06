Comme l’a remarqué nos amis de Tennis Legend, Diane Parry a trouvé la parade concer­nant le retour de service qu’elle réali­sait à une main. Sa tech­nique est maligne.

Intéressant.



Diane Parry, une des rares joueuses avec un revers à une main sur le circuit, utilise un revers à deux mains au retour pour avoir plus de stabi­lité et de contrôle à la frappe.



Elle garde son revers à une main dans les échanges.pic.twitter.com/R5P28yiPcg — Tennis Legend (@TennisLegende) February 6, 2026

Et elle semble effi­cace. Roger Federer aurait peut‐être du y penser. Reste à savoir si par exemple Lorenzo Musetti va aussi adopter cette solu­tion et si égale­ment cela va permettre à la Française de se relancer car elle était un peu dans le dur.