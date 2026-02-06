AccueilWTAParry change de technique en revers, Federer aurait du y penser...
Parry change de tech­nique en revers, Federer aurait du y penser…

Jean Muller
Par Jean Muller

Comme l’a remarqué nos amis de Tennis Legend, Diane Parry a trouvé la parade concer­nant le retour de service qu’elle réali­sait à une main. Sa tech­nique est maligne.

Et elle semble effi­cace. Roger Federer aurait peut‐être du y penser. Reste à savoir si par exemple Lorenzo Musetti va aussi adopter cette solu­tion et si égale­ment cela va permettre à la Française de se relancer car elle était un peu dans le dur.

Publié le vendredi 6 février 2026 à 15:09

