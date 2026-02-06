Comme l’a remarqué nos amis de Tennis Legend, Diane Parry a trouvé la parade concernant le retour de service qu’elle réalisait à une main. Sa technique est maligne.
Intéressant.— Tennis Legend (@TennisLegende) February 6, 2026
Diane Parry, une des rares joueuses avec un revers à une main sur le circuit, utilise un revers à deux mains au retour pour avoir plus de stabilité et de contrôle à la frappe.
Elle garde son revers à une main dans les échanges.pic.twitter.com/R5P28yiPcg
Et elle semble efficace. Roger Federer aurait peut‐être du y penser. Reste à savoir si par exemple Lorenzo Musetti va aussi adopter cette solution et si également cela va permettre à la Française de se relancer car elle était un peu dans le dur.
