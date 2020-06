C’est demain que les joueurs du circuit sont invités à un méga « zoom » pour que l’ATP leur expose le nouveau calendrier et la stratégie pour la saison 2020. Cet initiative originale n’aura pas lieu entre la WTA et leurs championnes comme l’a confirmé dans une interview sur le site de l’Equipe la joueuse russe Anastasia Pavlyuchenkova. Dans cette même interview, Anastasia explique avoir peur de voyager et que suivant les décisions prises par la WTA, les joueuse auront une décision à prendre avant le 15 Juillet.