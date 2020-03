Alors que l’ATP a officialisé la suspension de son circuit principal ainsi que des Challengers pendant six semaines, la WTA, elle, n’a toujours pas communiqué. Si des rumeurs évoquaient également un arrêt pour six semaines, la porte-parole de l’instance, Amy Binder, a confié à AP que la WTA « n’avait pas l’intention d’imposer une suspension du circuit pour six semaines comme l’a fait l’ATP ». Des informations complémentaires sur le calendrier doivent être communiquées prochainement. A suivre donc…

Filed to AP : WTA spokeswoman Amy Binder tells me that, “at this point in time,” the women’s tour is “not looking to” impose a 6-week tour suspension the way the ATP did. More info on WTA schedule to come shortly.

