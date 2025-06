S’exprimant sur la suite de la carrière de Loïs Boisson, Patrick Mouratoglou pose toutes les ques­tions utiles avant ce nouveau départ.

« Maintenant, le véri­table défi arrive. Elle n’est plus l’out­sider. La perle rare. Les attentes vont monter, vite. Chaque résultat sera scruté. Chaque défaite est remise en ques­tion. Chaque victoire est exigeante. Et c’est là le plus dur pour tout joueur. Non pas ce qui se passe sur le terrain, mais ce qui se passe tout autour. Le bruit, la pres­sion, l’at­ten­tion. On ne peut rien contrôler. Alors, la seule façon d’avancer… c’est de se concen­trer entiè­re­ment sur ce qu’on peut contrôler : le déve­lop­pe­ment de son jeu, son entraî­ne­ment, son état d’es­prit. Il y aura des hauts et des bas, cela fait partie de tout voyage, mais elle a ce qui manque parfois à beau­coup de joueurs fran­çais : une vraie ambi­tion et une vraie confiance en elle. Elle a désor­mais le clas­se­ment pour accéder aux plus grandes compé­ti­tions. Une wild card pour Wimbledon pour­rait bien lui être offerte. Mais quoi qu’il arrive, elle vit déjà son rêve. Et pour nous tous qui aimons ce sport, nous avons hâte de voir la suite »