Le coach trico­lore est présent sur l’évè­ne­ment UTS à Francfort, c’est assez logique puis­qu’il est l’in­ven­teur de ce concept.

Il en a donc profité pour s’ex­primer auprès des médias présents en Allemagne concer­nant sa nouvelle mission : celle de permettre à Naomi Osaka de retrouver le niveau d’antan comme il l’a expliqué à Tennis Majors, un site internet dont il est actionnaire.

« Je peux sentir sa moti­va­tion, une très, très grande moti­va­tion pour revenir aussi haut qu’elle le peut. Cela fait long­temps qu’elle n’a pas pu jouer son meilleur tennis. C’est mon défi, de la ramener à son meilleur niveau et si possible même meilleur. On ne sait jamais exac­te­ment quand les choses vont s’ar­ranger. La seule chose que l’on sait, c’est que ça va arriver à un moment donné. Il faut y croire mais on ne sait pas quand »