Dans le sillage de Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou s’est lar­ge­ment expri­mé au Daily Mail sur la situa­tion actuelle du tour. Son dis­cours risque d’en­gen­drer quelques réac­tions, c’est le moins que l’on puisse dire : « La situa­tion est extrê­me­ment pré­oc­cu­pante car les tour­nois souffrent. Beaucoup de tour­nois ne peuvent pas être orga­ni­sés à cause de cela. Un tour­noi fonc­tionne avec 30% de billets, 30% de par­rai­nage et 30% de droits TV. Si vous per­dez 30% de vos reve­nus, vous devez réduire le prix en argent, alors le tour­noi sur­vit et (la plu­part) des joueurs ne le font pas. » a expli­qué Patrick Mouratoglou.

« Si vous enle­vez les taxes et les billets pour l’entraîneur, le salaire de l’entraîneur, la nour­ri­ture tous les jours, le prix étant par­fois divi­sé par deux, ils perdent de l’argent chaque semaine. Cela ne peut pas durer longtemps ».

Plus tard lors de cette expli­ca­tion, Patrick prône l’i­dée d’être sur un même lieu comme cela a été le cas en Australie. « Je pense que c’é­tait extrê­me­ment intel­li­gent. Premièrement, les joueurs ne voyagent pas, ils éco­no­misent donc beau­coup d’argent et vous avez un endroit sûr où vous êtes sûr de pou­voir jouer. Le pro­blème, c’est que vous envoyez des joueurs ici et là, vous n’êtes pas sûr qu’ils pour­ront jouer. Ils dépensent beau­coup d’argent en billets, en hôtels »

On rap­pelle que pour l’Open d’Australie, tout a été pris en charge par Tennis Australia qui a annon­cé des pertes impor­tantes, envi­ron 70 mil­lions d’eu­ros mais visi­ble­ment cela semble nor­mal pour les joueurs et joueuses du tour et les obser­va­teurs spécialistes…