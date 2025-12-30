Inscrite sur les listes anti­do­page pour la saison 2026, Serena Williams serait‐elle en train de nous préparer une énorme surprise, à savoir un retour sur les courts, à 44 ans, plus de trois ans après sa retraite des courts.

Si certains, comme Greg Rusedski, estiment qu’elle se prépare seule­ment à jouer en double avec sa soeur, Venus, pour la retraite de cette dernière, d’autres, comme son ancien entraî­neur, Patrick Mouratoglou, veulent croire à un véri­table retour en simple de la femme aux 23 tour­nois du Grand Chelem.

« J’aimerais beau­coup voir Serena faire son retour en 2026. Pourquoi pas ? Nous avons tous vu les images de Serena. Elle est en pleine forme physique. Elle a travaillé dur. Elle a l’air en pleine forme, prête à tout donner. Elle adore le tennis. Novak Djokovic a dit qu’il aime­rait la voir revenir. Elle a posté une vidéo d’elle‐même en train de jouer au tennis. Alors pour­quoi pas ? J’aimerais voir si elle peut concourir à son âge sans avoir disputé un seul tournoi depuis trois ans et après avoir donné nais­sance à son deuxième enfant. Peut‐elle riva­liser avec les meilleures ? Parce que c’est Serena, elle est la meilleure de tous les temps. Quel est son niveau ? J’aimerais beau­coup le voir et je sais que je ne suis pas le seul », a déclaré le coach fran­çais sur son compte Instagram.