Alors que Serena Williams fond comme neige au soleil en prenant un médi­ca­ment contro­versé pour perdre du poids, Patrick Mouratoglou, son ancien coach a bien voulu évoquer ce sujet auprès du Guardian, un quoti­dien britan­nique. Sujet qu’il avait bien sûr abordé quand il l’entraînait.

Patrick Mouratoglou says he had a few fights with Serena Williams about her weight, ‘She thought I was judging her. But I kept telling her, I don’t care about your look. It’s not my job. My job is your tennis’



Q : “Recently, Serena has been on a US media blitz to promote a… pic.twitter.com/XxKZaExvFK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2025

« Je lui ai dit : « Écoute, ce n’est pas un commen­taire sur ton appa­rence. Ce n’est pas mon problème. » Mais le tennis est un sport où on ne peut pas se permettre d’être en surpoids. Tout d’abord, la pres­sion sur tes arti­cu­la­tions et tout le reste est si forte que tes risques augmentent consi­dé­ra­ble­ment. Ensuite, c’est un sport où tu changes de direc­tion tout le temps et avec beau­coup de vitesse. Même un kilo en trop, c’est beau­coup. Quand tu vas à pleine vitesse dans une direc­tion avec un kilo en trop et que tu dois t’arrêter et revenir, le temps que tu perds est vrai­ment impor­tant. Regarde les meilleurs joueurs du monde – Alcaraz, Sinner, Djokovic. Pense à leurs dépla­ce­ments. Le poids affec­tait ses mouvements »