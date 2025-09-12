Alors que Serena Williams fond comme neige au soleil en prenant un médicament controversé pour perdre du poids, Patrick Mouratoglou, son ancien coach a bien voulu évoquer ce sujet auprès du Guardian, un quotidien britannique. Sujet qu’il avait bien sûr abordé quand il l’entraînait.
Patrick Mouratoglou says he had a few fights with Serena Williams about her weight, ‘She thought I was judging her. But I kept telling her, I don’t care about your look. It’s not my job. My job is your tennis’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 11, 2025
« Je lui ai dit : « Écoute, ce n’est pas un commentaire sur ton apparence. Ce n’est pas mon problème. » Mais le tennis est un sport où on ne peut pas se permettre d’être en surpoids. Tout d’abord, la pression sur tes articulations et tout le reste est si forte que tes risques augmentent considérablement. Ensuite, c’est un sport où tu changes de direction tout le temps et avec beaucoup de vitesse. Même un kilo en trop, c’est beaucoup. Quand tu vas à pleine vitesse dans une direction avec un kilo en trop et que tu dois t’arrêter et revenir, le temps que tu perds est vraiment important. Regarde les meilleurs joueurs du monde – Alcaraz, Sinner, Djokovic. Pense à leurs déplacements. Le poids affectait ses mouvements »
Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 08:49