AccueilWTAPatrick Mouratoglou se souvient du physique de Serena Williams : "Écoute, ce...
WTA

Patrick Mouratoglou se souvient du physique de Serena Williams : « Écoute, ce n’est pas un commen­taire sur ton appa­rence. Ce n’est pas mon problème.Mais le tennis est un sport où on ne peut pas se permettre d’être en surpoids »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

896

Alors que Serena Williams fond comme neige au soleil en prenant un médi­ca­ment contro­versé pour perdre du poids, Patrick Mouratoglou, son ancien coach a bien voulu évoquer ce sujet auprès du Guardian, un quoti­dien britan­nique. Sujet qu’il avait bien sûr abordé quand il l’entraînait.

« Je lui ai dit : « Écoute, ce n’est pas un commen­taire sur ton appa­rence. Ce n’est pas mon problème. » Mais le tennis est un sport où on ne peut pas se permettre d’être en surpoids. Tout d’abord, la pres­sion sur tes arti­cu­la­tions et tout le reste est si forte que tes risques augmentent consi­dé­ra­ble­ment. Ensuite, c’est un sport où tu changes de direc­tion tout le temps et avec beau­coup de vitesse. Même un kilo en trop, c’est beau­coup. Quand tu vas à pleine vitesse dans une direc­tion avec un kilo en trop et que tu dois t’arrêter et revenir, le temps que tu perds est vrai­ment impor­tant. Regarde les meilleurs joueurs du monde – Alcaraz, Sinner, Djokovic. Pense à leurs dépla­ce­ments. Le poids affec­tait ses mouvements »

Publié le vendredi 12 septembre 2025 à 08:49

Article précédent
Becker au sujet de l’avenir de Djokovic : « Il rêve toujours des Jeux olym­piques de 2028. C’est dans trois ans. Je trouve cela irréaliste »
Article suivant
Nadal n’est pas jaloux d’Alcaraz : « J’espère qu’il gagnera autant de titres du Grand Chelem que possible »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.