Alors que Serena Williams a confirmé son grand retour à la compétition ce lundi avec une prochaine apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin), son ancien entraîneur, Patrick Mouratoglou, a été invitée à réagir à cet incroyable come back.
Et selon « The Coach », tout est possible avec une championne de sa trempe, comme une invitation en simple à Wimbledon dans quelques semaines.
🗣️ « S’il y a bien quelqu’un capable de réaliser l’impossible, c’est elle »— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 1, 2026
Ancien entraîneur de Serena Williams entre 2012 et 2022, Patrick Mouratoglou réagit à l’annonce du retour à la compétition de l’Américaine, à 44 ans pic.twitter.com/LISJzSfV9v
« Je pense que d’aller directement jouer en simple… elle veut se tester en double avant. C’est pour cela probablement qu’elle a demandé une wild card en double, et si elle est satisfaite de son niveau, peut‐être qu’elle demandera une wild card en simple à Wimbledon. En tout cela ne me paraît pas invraisemblable comme idée. Mais Serena ce n’est pas quelqu’un qui reviendra si elle ne se sent pas capable de jouer et de battre les meilleurs. Si c’est pour jouer les seconds rôles, ce n’est pas du tout sa mentalité. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 20:12