Lors d’une interview accordée à ITV, dans des propos relayés par The Tennis Gazette, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a critiqué la stratagie d’Emma Raducanu après son titre à l’US Open en 2021 à seulement 18 ans.
« Je pense qu’elle a un très grand potentiel. Elle a remporté un Grand Chelem, mais après cela, les choses ont été très difficiles pour elle. Je pense qu’elle a eu beaucoup trop d’entraîneurs. Si vous regardez tous les joueurs de tennis qui ont très bien réussi, vous voyez qu’il faut suivre un parcours pendant plusieurs années pour se construire à travers un projet. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 14:55