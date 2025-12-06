AccueilWTAPatrick Mouratoglou sur le problème principal d'Emma Raducanu : "Après avoir remporté...
Patrick Mouratoglou sur le problème prin­cipal d’Emma Raducanu : « Après avoir remporté son titre en Grand Chelem, je pense qu’elle a eu beau­coup trop d’entraîneurs »

Lors d’une inter­view accordée à ITV, dans des propos relayés par The Tennis Gazette, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a critiqué la stra­tagie d’Emma Raducanu après son titre à l’US Open en 2021 à seule­ment 18 ans. 

« Je pense qu’elle a un très grand poten­tiel. Elle a remporté un Grand Chelem, mais après cela, les choses ont été très diffi­ciles pour elle. Je pense qu’elle a eu beau­coup trop d’en­traî­neurs. Si vous regardez tous les joueurs de tennis qui ont très bien réussi, vous voyez qu’il faut suivre un parcours pendant plusieurs années pour se construire à travers un projet. »

