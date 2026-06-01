Alors que Serena Williams a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin), son ancien entraî­neur, Patrick Mouratoglou, a été invitée à réagir à cet incroyable come back.

Et selon « The Coach », tout est possible avec une cham­pionne de sa trempe, comme une invi­ta­tion en simple à Wimbledon dans quelques semaines.

🗣️ « S’il y a bien quel­qu’un capable de réaliser l’im­pos­sible, c’est elle »



Ancien entraî­neur de Serena Williams entre 2012 et 2022, Patrick Mouratoglou réagit à l’an­nonce du retour à la compé­ti­tion de l’Américaine, à 44 ans pic.twitter.com/LISJzSfV9v — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 1, 2026

« Je pense que d’aller direc­te­ment jouer en simple… elle veut se tester en double avant. C’est pour cela proba­ble­ment qu’elle a demandé une wild card en double, et si elle est satis­faite de son niveau, peut‐être qu’elle deman­dera une wild card en simple à Wimbledon. En tout cela ne me paraît pas invrai­sem­blable comme idée. Mais Serena ce n’est pas quel­qu’un qui reviendra si elle ne se sent pas capable de jouer et de battre les meilleurs. Si c’est pour jouer les seconds rôles, ce n’est pas du tout sa mentalité. »