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Patrick Mouratoglou sur le retour de son ex‐joueuse, Serena Williams : « Demander une wild card en simple à Wimbledon ne me paraît pas invrai­sem­blable comme idée »

Par
Thomas S
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Alors que Serena Williams a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin), son ancien entraî­neur, Patrick Mouratoglou, a été invitée à réagir à cet incroyable come back. 

Et selon « The Coach », tout est possible avec une cham­pionne de sa trempe, comme une invi­ta­tion en simple à Wimbledon dans quelques semaines. 

« Je pense que d’aller direc­te­ment jouer en simple… elle veut se tester en double avant. C’est pour cela proba­ble­ment qu’elle a demandé une wild card en double, et si elle est satis­faite de son niveau, peut‐être qu’elle deman­dera une wild card en simple à Wimbledon. En tout cela ne me paraît pas invrai­sem­blable comme idée. Mais Serena ce n’est pas quel­qu’un qui reviendra si elle ne se sent pas capable de jouer et de battre les meilleurs. Si c’est pour jouer les seconds rôles, ce n’est pas du tout sa mentalité. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 20:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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