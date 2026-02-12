Alors qu’un grand retour de Serena Williams sur le circuit a pris plus d’am­pleur ces derniers joueurs suite à la dernière mise à jour publiée par l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis (ITIA), son ancien entraî­neur, Patrick Mouratoglou, a été inter­rogé à ce sujet par nos confrères de L’Équipe.

Le coach fran­çais, qui a remporté pas moins de neuf tour­nois du Grand Chelem aux côtés de la légende améri­caine, a expliqué qu’il ne serait pas surpris d’un tel come‐back.

« Avec elle, tout est possible. S’il y en a une capable de tenter un tel retour, c’est bien Serena. Je ne serais pas surpris si elle reve­nait. Elle aime trop les défis et si elle se décide à y aller, elle ne va pas reculer. J’y crois et ça me ferait trop plaisir de la revoir sur les courts… »