Finaliste au WTA 500 de Stuttgart et cham­pionne au WTA 1000 de Madrid, Aryna Sabalenka réalise une saison sur terre battue très convain­cante. Un bilan plus que positif, à un peu plus de deux semaines de Roland‐Garros.

Des perfor­mances qui ne laissent pas insen­sible Paul Annacone. Dans The Inside‐In Tennis Podcast, l’an­cien entraî­neur de Roger Federer (2010−2013) est sous le charme de la numéro un mondiale. Pour rappel, la Biélorusse est passée d’une joueuse brouillonne enchaî­nant les double fautes, à une reine du circuit impitoyable.

« C’est une compé­ti­trice hors pair. Nous voyons la vola­ti­lité émotion­nelle qu’elle possède, et lors­qu’elle l’uti­lise de manière opti­male, et qu’elle l’uti­lise comme une passion, elle est extra­or­di­naire. Lorsqu’elle est très dure avec elle‐même et qu’elle devient néga­tive, cela peut être plus diffi­cile pour elle. Mais elle a été incroya­ble­ment domi­nante. Je pense que les condi­tions à Madrid étaient excel­lentes pour elle, parce que c’est en alti­tude et que c’est rapide. Bien sûr, c’est de la terre battue, mais c’est rapide. Elle a très bien géré ces moments, et c’est vrai­ment elle qu’il faut battre. C’est incroyable de la voir dans les grands moments, car elle a tota­le­ment confiance en elle. Il y a quelques années, nous obser­vions quel­qu’un qui avait vrai­ment du mal au service. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. De temps en temps, elle commet quelques doubles fautes, mais cela ne la perturbe plus. Elle a connu une progres­sion incroyable et je pense qu’il sera très diffi­cile de la faire tomber de ce piédestal ».