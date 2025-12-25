AccueilWTAPaul Annacone : "Je mise sur elle pour remporter une victoire majeure...
WTA

Paul Annacone : « Je mise sur elle pour remporter une victoire majeure l’année prochaine »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1483

Sur le plateau de Tennis Channel, l’an­cien coach de Roger Federer a désigné la cham­pionne qui a les chances de remporter un tournoi du Grand Chelem. Paul mise sur Anisimova :« Je pense qu’elle frappe à la porte, et je mise sur elle pour remporter une victoire majeure l’année prochaine. »

Ce n’est pas un pari risqué car l’Américaine a réalisé une saison plutôt dense même si elle n’a pas su gérer de façon opti­male ses deux finales en Grand Chelem. Celle à Wimbledon a été un désastre face à Swiatek (0−6, 0–6). Heureusement, celle à l’US Open face à Sabalenka a été plus disputée (3−6, 6–7).

Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 10:32

We Love Tennis
