Alors que l’évo­lu­tion du tennis féminin féminin fran­çais a beau­coup été critiqué ces dernières années, le sacre de Caroline Garcia sur le Masters, une première depuis Amélie Mauresmo en 2005, est vu comme un véri­table soula­ge­ment chez les diffé­rents observateurs.

C’est notam­ment le cas de Paul‐Henri Mathieu qui s’est égale­ment exprimé pour France Info Sport au sujet de la pres­sion ressentie par la Lyonnaise depuis le début de sa carrière.

« Forcément, avec l’ex­pé­rience, les années passées sur le circuit, on gère cette pres­sion de manière complè­te­ment diffé­rente. Effectivement, elle a senti cette pres­sion quand elle était très jeune à 17–18 ans. Elle était seule­ment aux alen­tours de la 100e place mondiale. Tout le monde parlait de Caroline en disant que ça allait être la future numéro un. Forcément, c’est beau­coup de pres­sion sur les épaules. Elle a mis du temps à digérer tout ça. Aujourd’hui, elle a 29 ans. Elle a été déjà quatrième mondiale, il y a cinq ans. Elle vient de gagner le Masters et elle peut voir beau­coup plus loin. »