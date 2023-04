Alors qu’elle réalise pour le moment un début de saison assez moyen d’au­tant qu’elle est redes­cendue au 31e rang mondial, Paula Badosa, dans une récente inter­view accordée à Marca, est notam­ment revenue sur les compa­rai­sons diffi­ciles avec Maria Sharapova au tout début de sa carrière alors qu’elle n’était encore qu’une adolescente.

« Cela m’a dérangé d’être comparée à elle (Maria Sharapova). Non pas parce qu’ils me compa­raient à une légende du jeu et qui était aussi très élégante, mais ça m’a mis une pres­sion à laquelle je n’étais pas habi­tuée et que je ne savais pas gérer. Tout le monde s’at­ten­dait à ce que je sois dans le top dix à 18 ans, mais je n’étais pas prête physi­que­ment, menta­le­ment ou même tennis­ti­que­ment pour cela. »