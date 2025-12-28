Depuis 2023, les saisons s’enchaînent et se ressemblent pour Paula Badosa. Capable de très bonne chose sur le court, en témoigne son dernier carré à l’Open d’Australie, la 25e joueuse mondiale est constamment coupée dans son élan par un dos en délicatesse.
Malgré ses difficultés physiques et extra‐sportives, la championne d’Indian Wells 2021 a affiché son optimisme pour le cru 2026, dans le podcast El Larguero de la Cadena SER.
« Mentalement, je me sens au meilleur moment de ma carrière. Avec les années, on mûrit et on s’améliore, donc si je ne suis pas blessé, la combinaison des deux me donnerait plus d’options ».
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 15:23