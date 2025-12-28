AccueilWTAPaula Badosa fait passer un message à la concurrence : "Mentalement, je...
WTA

Paula Badosa fait passer un message à la concur­rence : « Mentalement, je me sens au meilleur moment de ma carrière »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

77

Depuis 2023, les saisons s’en­chaînent et se ressemblent pour Paula Badosa. Capable de très bonne chose sur le court, en témoigne son dernier carré à l’Open d’Australie, la 25e joueuse mondiale est constam­ment coupée dans son élan par un dos en délicatesse. 

Malgré ses diffi­cultés physiques et extra‐sportives, la cham­pionne d’Indian Wells 2021 a affiché son opti­misme pour le cru 2026, dans le podcast El Larguero de la Cadena SER.

« Mentalement, je me sens au meilleur moment de ma carrière. Avec les années, on mûrit et on s’amé­liore, donc si je ne suis pas blessé, la combi­naison des deux me donne­rait plus d’options ».

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 15:23

Article précédent
La requête très spéciale d’Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne de tennis : « Sinner répond par des résul­tats et fait taire tout le monde. Il mérite une statue »
Article suivant
Djokovic en bonne compa­gnie d’un ancien top 10 à l’entraînement

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.