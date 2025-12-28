Depuis 2023, les saisons s’en­chaînent et se ressemblent pour Paula Badosa. Capable de très bonne chose sur le court, en témoigne son dernier carré à l’Open d’Australie, la 25e joueuse mondiale est constam­ment coupée dans son élan par un dos en délicatesse.

Malgré ses diffi­cultés physiques et extra‐sportives, la cham­pionne d’Indian Wells 2021 a affiché son opti­misme pour le cru 2026, dans le podcast El Larguero de la Cadena SER.

« Mentalement, je me sens au meilleur moment de ma carrière. Avec les années, on mûrit et on s’amé­liore, donc si je ne suis pas blessé, la combi­naison des deux me donne­rait plus d’options ».