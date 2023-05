Redescendue au 42e rang mondial et battue en huitièmes de finale du WTA 1000 de Madrid par Maria Sakkari, Paula Badosa a accordé une longue inter­view au maga­zine de mode espa­gnol Glamour dans laquelle elle aborde plusieurs sujets diffé­rents. Interrogée sur les nombreuses déci­sions et commen­taires qui ont impacté le circuit suite à la guerre en Ukraine, l’Espagnole livré un message on ne peut plus clair.

« Absolument, ils ne devraient pas se mélanger. Par malchance, ils ont été impli­qués, mais je ne le compren­drai jamais. Finalement, le sport et la poli­tique n’ont rien à voir l’un avec l’autre et c’est dommage que cela se mélange autant entre les joueurs. Nous ne sommes pas concernés non plus. On ne sait pas ce qui se passe, il y a beau­coup d’opi­nions et on ne sait pas tout à 100 %, et on ne le saura jamais. En ce qui me concerne, je préfère rester à l’écart et faire ce que je veux. Les hommes poli­tiques doivent être des hommes poli­tiques et les spor­tifs doivent être des sportifs. »