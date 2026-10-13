Malgré les nombreuses bles­sures qui ont freiné sa carrière ces dernières années, Paula Badosa n’a rien perdu de son ambition.

Dans un entre­tien accordé à nos confrères de MARCA, l’Espagnole, qui fêtera prochai­ne­ment ses 29 ans, a réaf­firmé sa volonté de remporter un titre du Grand Chelem avant la fin de sa carrière.

Consciente des diffi­cultés qu’elle a traver­sées, l’an­cienne numéro deux mondiale refuse de revoir ses ambi­tions à la baisse et reste persuadée qu’elle peut encore accom­plir de grandes choses sur le circuit.

« Oui, ce sera toujours mon objectif jusqu’au jour où je pren­drai ma retraite. Que vous me posiez la ques­tion à 20, 29 ou 35 ans, ma réponse sera la même. Jusqu’au dernier match de ma carrière, gagner un Grand Chelem restera mon prin­cipal objectif, tout simple­ment parce que je suis une personne ambi­tieuse qui a besoin de se fixer de grands défis. »

Une ambi­tion intacte pour une joueuse qui espère désor­mais retrouver son meilleur niveau et renouer avec les sommets du tennis mondial.