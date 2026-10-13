Malgré les nombreuses blessures qui ont freiné sa carrière ces dernières années, Paula Badosa n’a rien perdu de son ambition.
Dans un entretien accordé à nos confrères de MARCA, l’Espagnole, qui fêtera prochainement ses 29 ans, a réaffirmé sa volonté de remporter un titre du Grand Chelem avant la fin de sa carrière.
Consciente des difficultés qu’elle a traversées, l’ancienne numéro deux mondiale refuse de revoir ses ambitions à la baisse et reste persuadée qu’elle peut encore accomplir de grandes choses sur le circuit.
« Oui, ce sera toujours mon objectif jusqu’au jour où je prendrai ma retraite. Que vous me posiez la question à 20, 29 ou 35 ans, ma réponse sera la même. Jusqu’au dernier match de ma carrière, gagner un Grand Chelem restera mon principal objectif, tout simplement parce que je suis une personne ambitieuse qui a besoin de se fixer de grands défis. »
Une ambition intacte pour une joueuse qui espère désormais retrouver son meilleur niveau et renouer avec les sommets du tennis mondial.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 11:54