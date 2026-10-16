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Paula Badosa prend une déci­sion impor­tante et tape du poing sur la table : « Toutes ces infor­ma­tions sont erronées »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancienne numéro 2 mondiale, plombée par les bles­sures et aujourd’hui 58e, Paula Badosa a décide de mettre fin à quatre ans de colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur Pol Toledo.

Et alors que de l’autre côté des Pyrénées, un « manque de profes­sion­na­lisme » de la part du coach a été évoqué, l’Espagnole a tenu à mettre les choses au clair.

« Tout d’abord, toutes ces infor­ma­tions sont erro­nées et, avant de publier quoi que ce soit sur une personne, il serait bon de véri­fier les faits direc­te­ment auprès d’elle. Deuxièmement, oui, c’est une déci­sion que j’ai prise parce que j’ai besoin de chan­ge­ment et que je souhaite avoir quelqu’un qui m’aide à donner le meilleur de moi‐même, car les résul­tats de cette année ont montré que cela n’a pas été le cas. Alors, les yeux déjà tournés vers 2027. Merci à tous ceux qui sont toujours là ! »

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 17:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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