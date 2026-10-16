Ancienne numéro 2 mondiale, plombée par les blessures et aujourd’hui 58e, Paula Badosa a décide de mettre fin à quatre ans de collaboration avec son entraîneur Pol Toledo.
Et alors que de l’autre côté des Pyrénées, un « manque de professionnalisme » de la part du coach a été évoqué, l’Espagnole a tenu à mettre les choses au clair.
Primero de todo, toda esta información es incorrecta y, antes de publicar algo sobre una persona, estaría bien contrastarlo directamente con ella.Segundo, sí, es una decisión que he tomado porque necesito un cambio y quiero tener a alguien que me ayude a sacar mi mejor versión, ya que los resultados de este año han demostrado que no ha sido así.Así que, con la mirada puesta ya en 2027 💪 ¡Gracias a todos los que siempre estáis !— Paula Badosa (@paulabadosa) October 15, 2026
« Tout d’abord, toutes ces informations sont erronées et, avant de publier quoi que ce soit sur une personne, il serait bon de vérifier les faits directement auprès d’elle. Deuxièmement, oui, c’est une décision que j’ai prise parce que j’ai besoin de changement et que je souhaite avoir quelqu’un qui m’aide à donner le meilleur de moi‐même, car les résultats de cette année ont montré que cela n’a pas été le cas. Alors, les yeux déjà tournés vers 2027. Merci à tous ceux qui sont toujours là ! »
Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 17:56