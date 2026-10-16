Ancienne numéro 2 mondiale, plombée par les bles­sures et aujourd’hui 58e, Paula Badosa a décide de mettre fin à quatre ans de colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur Pol Toledo.

Et alors que de l’autre côté des Pyrénées, un « manque de profes­sion­na­lisme » de la part du coach a été évoqué, l’Espagnole a tenu à mettre les choses au clair.

Primero de todo, toda esta infor­ma­ción es incor­recta y, antes de publicar algo sobre una persona, estaría bien contras­tarlo direc­ta­mente con ella.Segundo, sí, es una deci­sión que he tomado porque nece­sito un cambio y quiero tener a alguien que me ayude a sacar mi mejor versión, ya que los resul­tados de este año han demo­strado que no ha sido así.Así que, con la mirada puesta ya en 2027 💪 ¡Gracias a todos los que siempre estáis ! — Paula Badosa (@paulabadosa) October 15, 2026

« Tout d’abord, toutes ces infor­ma­tions sont erro­nées et, avant de publier quoi que ce soit sur une personne, il serait bon de véri­fier les faits direc­te­ment auprès d’elle. Deuxièmement, oui, c’est une déci­sion que j’ai prise parce que j’ai besoin de chan­ge­ment et que je souhaite avoir quelqu’un qui m’aide à donner le meilleur de moi‐même, car les résul­tats de cette année ont montré que cela n’a pas été le cas. Alors, les yeux déjà tournés vers 2027. Merci à tous ceux qui sont toujours là ! »