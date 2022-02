Les athlètes russes s’ex­priment assez libre­ment alors même qu’ils peuvent être sanc­tionnés assez faci­le­ment par leur gouver­ne­ment notam­ment pour circuler libre­ment en Europe.

Dans sa décla­ra­tion postée sur Twitter, Anastasia exprime plusieurs sentiments.

Celui de la peur forcé­ment, mais elle « attaque » aussi presque concrè­te­ment son « président » en expli­quant que « des ambi­tions person­nelles ou poli­tiques ne justi­fient pas une telle violence »

Elle clôt ce petit « discours » en se « dédoua­nant » un peu car elle n’est pas une spécia­liste de géopo­li­tique et qu’elle ne peut que désap­prouver cette situa­tion déplo­rable : « Stop the violence, stop the war »