Coup dur pour la fina­liste en titre à Roland‐Garros.

Alors qu’elle n’a joué que cinq petits matchs depuis le début de la saison dont les deux derniers à Madrid et Rome, Anastasia Pavlyuchenkova a choisi de prendre une déci­sion diffi­cile mais indis­pen­sable en décla­rant forfait pour le restant de la saison 2022 en raison d’une douleur très persis­tante au genou.

« Bonjour à tous ! Je suis très triste de vous dire que je suis obligée de me retirer de Roland Garros et du reste des tour­nois de cette année ! J’ai joué à cela dans ma tête pendant la semaine dernière et cela a été une déci­sion très diffi­cile à prendre, car Roland Garros a toujours été très spécial pour moi, surtout après un parcours de rêve l’année dernière ! Mais à cause de la douleur que j’ai ressentie pendant long­temps, la bles­sure me limite main­te­nant physi­que­ment et menta­le­ment pour concourir et m’en­traîner plei­ne­ment. Après des mois de réédu­ca­tion cette année et seule­ment 3 tour­nois, les deux derniers tour­nois m’ont montré que la douleur était toujours là et que je n’étais pas prêt, donc j’ai décidé de prendre plus de temps et de revenir plus fort l’année prochaine ! Merci pour votre soutien. A l’année prochaine ! »