Absente des courts depuis le 5 mai dernier à cause d’une énième bles­sure, Anastasia Pavlyuchenkova, actuelle 398e mondiale et plus proche que jamais de la fin de sa carrière, était récem­ment de passage sur la chaîne Youtube, Vise.

Notamment inter­rogée sur Naomi Osaka et ses fameuses tenues, la joueuse russe s’est exprimée sans langue de bois.

« Elle recherche l’at­ten­tion, c’est certain. On ne peut pas s’ha­biller comme elle et dire : ‘Non, je ne veux pas qu’on se fasse remar­quer’. Ses résul­tats sont meilleurs main­te­nant, mais elle n’a toujours pas atteint les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem. Son style vesti­men­taire est génial, mais il faut l’avoir dans l’âme pour le porter. »