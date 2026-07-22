Absente des courts depuis le 5 mai dernier à cause d’une énième blessure, Anastasia Pavlyuchenkova, actuelle 398e mondiale et plus proche que jamais de la fin de sa carrière, était récemment de passage sur la chaîne Youtube, Vise.
Notamment interrogée sur Naomi Osaka et ses fameuses tenues, la joueuse russe s’est exprimée sans langue de bois.
« Elle recherche l’attention, c’est certain. On ne peut pas s’habiller comme elle et dire : ‘Non, je ne veux pas qu’on se fasse remarquer’. Ses résultats sont meilleurs maintenant, mais elle n’a toujours pas atteint les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem. Son style vestimentaire est génial, mais il faut l’avoir dans l’âme pour le porter. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 16:16