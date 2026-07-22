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Pavlyuchenkova sans filtre sur Naomi Osaka : « Elle recherche l’at­ten­tion, c’est certain. On ne peut pas s’ha­biller comme elle et dire : ‘Non, je ne veux pas me faire remarquer’ »

Par
Thomas S
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Absente des courts depuis le 5 mai dernier à cause d’une énième bles­sure, Anastasia Pavlyuchenkova, actuelle 398e mondiale et plus proche que jamais de la fin de sa carrière, était récem­ment de passage sur la chaîne Youtube, Vise.

Notamment inter­rogée sur Naomi Osaka et ses fameuses tenues, la joueuse russe s’est exprimée sans langue de bois. 

« Elle recherche l’at­ten­tion, c’est certain. On ne peut pas s’ha­biller comme elle et dire : ‘Non, je ne veux pas qu’on se fasse remar­quer’. Ses résul­tats sont meilleurs main­te­nant, mais elle n’a toujours pas atteint les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem. Son style vesti­men­taire est génial, mais il faut l’avoir dans l’âme pour le porter. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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