C’est une scène plutôt cocasse qui s’est déroulée en marge des WTA Finals, qui se tiendront cette année à Indian Wells, du 8 au 15 novembre.
En effet, après une séance d’entraînement avec Mirra Andreeva, Jessica Pegula a été surprise en pleine conversation avec son entraîneur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Américaine n’a pas mâché ses mots au sujet de la jeune Russe, dont elle semble particulièrement agacée par le comportement.
Pegula s’est notamment montrée très critique envers l’attitude d’Andreeva à l’égard de son entraîneuse, Conchita Martinez.
« J’ai perdu le respect que j’avais pour elle. C’est une bonne fille, mais elle a besoin de mûrir. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle ne sait pas comment gérer la situation. Si j’étais son entraîneuse et que ma joueuse venait de disputer quatre très bons jeux, qu’elle menait 4–0, puis qu’elle se mettait en colère contre moi et me poursuivait… Je lui dirais de ne pas me parler sur ce ton. Elle est méchante… » a déclaré Pegula.
On ne sait pas si Jessica Pegula avait conscience d’être filmée au moment de cette discussion, mais une chose est sûre : ces déclarations, particulièrement sévères risquent de faire beaucoup parler dans les prochains jours.
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 08:04