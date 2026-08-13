Jessica Pegula expli­quait déjà plus tôt ce mois‐ci qu’elle se plie­rait aux nouvelles règles mises en place par la WTA et que celles‐ci ne la déran­geaient pas dès lors qu’elles avaient pour objectif de préserver l’équité dans le sport féminin.

De nouveau inter­rogée à ce sujet en marge du tournoi de Cincinnati par le média Front Office Sports, l’Américaine a confirmé que les tests avaient débuté dans l’Ohio et qu’ils se pour­sui­vraient pendant l’US Open pour les joueuses qui n’auront pas pu les effec­tuer à Cincinnati. Elle a égale­ment souligné que le processus était bien orga­nisé et que, pour le moment, tout se dérou­lait sans problème.

« Ce n’est clai­re­ment pas quelque chose qui nous est tombé dessus de nulle part ici à Cincinnati. Je pense que c’est un sujet qui fait beau­coup parler en ce moment, mais je trouve que le circuit fait plutôt du bon travail et les joueuses semblent être satis­faites de la manière dont les choses se passent », a déclaré Jessica Pegula.