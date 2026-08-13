Jessica Pegula expliquait déjà plus tôt ce mois‐ci qu’elle se plierait aux nouvelles règles mises en place par la WTA et que celles‐ci ne la dérangeaient pas dès lors qu’elles avaient pour objectif de préserver l’équité dans le sport féminin.
De nouveau interrogée à ce sujet en marge du tournoi de Cincinnati par le média Front Office Sports, l’Américaine a confirmé que les tests avaient débuté dans l’Ohio et qu’ils se poursuivraient pendant l’US Open pour les joueuses qui n’auront pas pu les effectuer à Cincinnati. Elle a également souligné que le processus était bien organisé et que, pour le moment, tout se déroulait sans problème.
« Ce n’est clairement pas quelque chose qui nous est tombé dessus de nulle part ici à Cincinnati. Je pense que c’est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, mais je trouve que le circuit fait plutôt du bon travail et les joueuses semblent être satisfaites de la manière dont les choses se passent », a déclaré Jessica Pegula.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 13:54