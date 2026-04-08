Les récents choix forts d’Iga Swiatek font visiblement beaucoup parler au sein du circuit féminin.
Après avoir décidé de se séparer de son entraîneur, Wim Fissette, et de recruter l’Espagnol, Francisco Roig, la quadruple lauréate de Roland‐Garros a été aperçue en train de s’entraîner au sein de la Rafa Nadal Academy, à Majorque. Mieux, le maître des lieux a même repris la raquette pour coacher la Polonaise.
Des images qui ont été logiquement énormément commentées, notamment par ses collègues, Jessica Pegula et Madison Keys, lors de la dernière émission du podcast, The Player’s Box. Extraits.
« Je trouve que c’est parfait pour Iga. J’ai vu la vidéo où on les voit sur terre battue, et je me suis dit : ‘Oh non, c’est mauvais pour tout le monde !’. Ça devrait être interdit », a déclaré Pegula avec humour. Un avis partagé par sa compatriote, Keys : « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu’. La dernière chose dont nous avions besoin sur terre battue, c’était Rafa aux côtés d’Iga ! »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 15:33