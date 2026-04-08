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Pegula enrage contre Swiatek, coachée par Nadal : « Cela devrait être interdit »

Par
Thomas S
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Les récents choix forts d’Iga Swiatek font visi­ble­ment beau­coup parler au sein du circuit féminin. 

Après avoir décidé de se séparer de son entraî­neur, Wim Fissette, et de recruter l’Espagnol, Francisco Roig, la quadruple lauréate de Roland‐Garros a été aperçue en train de s’en­traîner au sein de la Rafa Nadal Academy, à Majorque. Mieux, le maître des lieux a même repris la raquette pour coacher la Polonaise.

Des images qui ont été logi­que­ment énor­mé­ment commen­tées, notam­ment par ses collègues, Jessica Pegula et Madison Keys, lors de la dernière émis­sion du podcast, The Player’s Box. Extraits.

« Je trouve que c’est parfait pour Iga. J’ai vu la vidéo où on les voit sur terre battue, et je me suis dit : ‘Oh non, c’est mauvais pour tout le monde !’. Ça devrait être interdit », a déclaré Pegula avec humour. Un avis partagé par sa compa­triote, Keys : « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu’. La dernière chose dont nous avions besoin sur terre battue, c’était Rafa aux côtés d’Iga ! »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 15:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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