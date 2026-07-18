Jessica Pegula est l’une des joueuses les plus régulières du circuit et une membre incontournable du Top 5 mondial depuis plusieurs saisons. Malgré cette constance au plus haut niveau, l’Américaine court toujours après son premier titre du Grand Chelem et n’a, à ce jour, jamais disputé la moindre finale dans l’une des quatre épreuves majeures.
Interrogée par la WTA lors d’une discussion consacrée à son avenir et à ses ambitions, Pegula a reconnu qu’elle préférait avancer saison après saison. La joueuse de 32 ans a même confié qu’elle ignorait si elle évoluerait encore sur le circuit dans cinq ans.
« Cinq ans ? Waouh, ça me paraît très loin. Je ne sais même pas si je jouerai encore dans cinq ans. Cinq ans, ça fait beaucoup. Je préfère avancer année après année, en fonction de ce que ressent mon corps et mon esprit. Tant que j’ai toujours envie d’aller m’entraîner, de progresser, de me mesurer aux meilleures et de voyager, alors je continuerai. » a déclaré la numéro trois mondiale.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 11:26