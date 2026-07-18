Jessica Pegula est l’une des joueuses les plus régu­lières du circuit et une membre incon­tour­nable du Top 5 mondial depuis plusieurs saisons. Malgré cette constance au plus haut niveau, l’Américaine court toujours après son premier titre du Grand Chelem et n’a, à ce jour, jamais disputé la moindre finale dans l’une des quatre épreuves majeures.

Interrogée par la WTA lors d’une discus­sion consa­crée à son avenir et à ses ambi­tions, Pegula a reconnu qu’elle préfé­rait avancer saison après saison. La joueuse de 32 ans a même confié qu’elle igno­rait si elle évolue­rait encore sur le circuit dans cinq ans.

« Cinq ans ? Waouh, ça me paraît très loin. Je ne sais même pas si je jouerai encore dans cinq ans. Cinq ans, ça fait beau­coup. Je préfère avancer année après année, en fonc­tion de ce que ressent mon corps et mon esprit. Tant que j’ai toujours envie d’aller m’en­traîner, de progresser, de me mesurer aux meilleures et de voyager, alors je conti­nuerai. » a déclaré la numéro trois mondiale.