Jessica Pegula, membre incontournable du Top 5 mondial, est engagée cette semaine au tournoi de Washington, où elle s’est qualifiée pour les demi‐finales en dominant Anna Kalinskaya. Elle y retrouvera Diana Shnaider pour une place en finale.
Après son succès en quarts de finale, l’Américaine a été interrogée sur les nouveaux tests de vérification du sexe mis en place par la WTA.
Peu désireuse de s’attarder sur le sujet, Pegula a expliqué qu’elle ne s’était pas encore soumise au test, mais qu’elle le ferait lorsque la WTA le lui demandera, estimant qu’il s’agit simplement d’une nouvelle procédure mise en place par l’instance dirigeante du tennis féminin.
« Non, je ne l’ai pas encore fait. Je crois qu’il s’agit simplement d’un prélèvement buccal, un frottis de l’intérieur de la joue. Mais je pense que la WTA cherche surtout à mettre en place une nouvelle politique et à moderniser un dispositif qui était devenu un peu dépassé.J’imagine qu’ils ont mené beaucoup de recherches pour voir ce que faisaient les autres sports, les différentes ligues, ainsi que le mouvement olympique et d’autres organisations. Ils ont ensuite décidé d’accélérer la mise en œuvre de cette politique, qui, je crois, n’avait pratiquement jamais été modifiée. Beaucoup de choses ont évolué depuis. Donc oui, ils ont estimé qu’il était nécessaire de procéder à cette mise à jour. Pour ma part, je serai simplement disponible lorsqu’on me demandera de me soumettre au test » a déclaré la numéro trois mondiale.
Publié le samedi 1 août 2026 à 13:13