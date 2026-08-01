Jessica Pegula, membre incon­tour­nable du Top 5 mondial, est engagée cette semaine au tournoi de Washington, où elle s’est quali­fiée pour les demi‐finales en domi­nant Anna Kalinskaya. Elle y retrou­vera Diana Shnaider pour une place en finale.

Après son succès en quarts de finale, l’Américaine a été inter­rogée sur les nouveaux tests de véri­fi­ca­tion du sexe mis en place par la WTA.

Peu dési­reuse de s’at­tarder sur le sujet, Pegula a expliqué qu’elle ne s’était pas encore soumise au test, mais qu’elle le ferait lorsque la WTA le lui deman­dera, esti­mant qu’il s’agit simple­ment d’une nouvelle procé­dure mise en place par l’ins­tance diri­geante du tennis féminin.

« Non, je ne l’ai pas encore fait. Je crois qu’il s’agit simple­ment d’un prélè­ve­ment buccal, un frottis de l’in­té­rieur de la joue. Mais je pense que la WTA cherche surtout à mettre en place une nouvelle poli­tique et à moder­niser un dispo­sitif qui était devenu un peu dépassé.J’imagine qu’ils ont mené beau­coup de recherches pour voir ce que faisaient les autres sports, les diffé­rentes ligues, ainsi que le mouve­ment olym­pique et d’autres orga­ni­sa­tions. Ils ont ensuite décidé d’ac­cé­lérer la mise en œuvre de cette poli­tique, qui, je crois, n’avait prati­que­ment jamais été modi­fiée. Beaucoup de choses ont évolué depuis. Donc oui, ils ont estimé qu’il était néces­saire de procéder à cette mise à jour. Pour ma part, je serai simple­ment dispo­nible lors­qu’on me deman­dera de me soumettre au test » a déclaré la numéro trois mondiale.