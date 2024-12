Dans des propos relayés par Tennis Infinity, à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion à New‐York, la septième joueuse mondiale, Jessica Pegula, s’est exprimée sur la suspen­sion d’un mois pour dopage d’Iga Swiatek.

« Il me semble qu’ils ont enquêté. Il faut croire qu’ils font leur travail, qu’ils arrivent à la bonne conclu­sion. Je pense qu’il est frus­trant pour les gens de l’ex­té­rieur – ou même pour certaines joueuses, de voir des sanc­tions si aléa­toires en fonc­tion des joueurs. On m’a expliqué pour­quoi cela se produi­sait. Mais en même temps, on se dit : ‘Oui, mais comment se fait‐il que ça varie autant ?’ Et je pense que cela peut être frus­trant. Mais de la manière dont cela m’a été expliqué, cela semble assez clair et net. Et l’ex­pli­ca­tion était logique. »