Une rumeur a circulé selon laquelle Flavia Pennetta, la compagne de Fabio Fognini, envisageait peut-être de revenir sur les courts. L’ancienne championne a donc tenu à clarifier la situation chez nos confrères d’Ubitennis. « Au début de cette période de confinement, Fabio a eu un peu de mal car il s’agissait de changer de rythme. Après, il s’est conduit comme un vrai père de famille, très attentionné. Je sais qu’il a pu dire qu’il aimerait bien que je revienne sur les courts mais c’est plus une plaisanterie, un jeu entre nous. J’ai une belle vie de famille aujourd’hui avec mes deux enfants. Cela me prend du temps, et je suis pleinement épanouie donc je n’ai pas du tout l’intention de reprendre ma raquette pour revenir sur le circuit »