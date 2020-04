Flavia Pennetta est retraitée des courts depuis son sacre à l’US Open en 2015. Depuis, l’Italienne est devenue maman à deux reprises de son mari Fabio Fognini. Dans une récente interview accordée au Corriere dello Sport, la Transalpine, qui est âgée de 38 ans, a été interrogée sur un possible retour à la compétition, un peu comme Kim Clijsters. « Fabio me teste, lui et mon beau-père me poussent à jouer encore un an. Mon père m’a aussi dit que je devrais revenir, a confié l’intéressée. Quand je lui ai annoncé que j’étais enceinte, il a fait une tête bizarre puis il m’a avoué : « J’espérais que tu me dirais que tu revenais jouer. » Je ne pense pas que ce soit pour moi. Mais on ne sait jamais dans la vie. Peut-être que je vais recommencer à m’entraîner, à jouer et à retrouver l’envie. Ne jamais dire jamais. »

La native de Brindisi n’exclut pas totalement l’hypothèse d’un retour, mais cette option reste très lointaine, d’autant que sa priorité reste sa famille. « Avoir des enfants est quelque chose de spécial qui peut complètement bouleverser les priorités d’une personne, appuie Flavia Pennetta. Il semble que ce soit le cas pour Fabio qui est devenu moins agité sur le court qu’il ne l’était auparavant. Et les deux dernières saisons ont été les meilleures de sa carrière. »