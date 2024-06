Pour la troi­sième année consé­cu­tive, Iga Swiatek a remporté la Coupe Suzanne‐Lenglen sans trop de diffi­cultés, en concé­dant qu’un seul set sur la quin­zaine. Une domi­na­tion outra­geuse qui ne plaît pas à certains fans, jugeant que le circuit WTA perd de son intérêt.

Dans des propos rapportés par Tennis Infinity, l’an­cienne numéro neuf mondiale, Andrea Petkovic, a défendu la Polonaise. Elle dénonce un trai­te­ment du public inégal, en esti­mant qu’un joueur qui domine l’ATP ne suscite pas les mêmes réac­tions négatives.

« Une chose qui m’a non seule­ment rendue malheu­reuse, mais carré­ment furieuse, c’est la miso­gynie flagrante à laquelle Iga Swiatek est confrontée parce qu’elle est trop bonne dans son travail. Je n’ai jamais entendu personne se plaindre lorsque Novak Djokovic, âgé de près de quarante ans, bat de jeunes talents sur une jambe parce qu’il est si bon que cela, mais lors­qu’une femme domine le terrain, tout à coup le tennis féminin est ennuyeux et Iga Swiatek n’est pas une bonne chose pour le tennis. Vous souvenez‐vous de l’époque où tout le monde se plai­gnait que le tennis féminin n’avait pas de vraies cham­pionnes et que les tour­nois majeurs étaient trop ouverts pour que quiconque puisse les remporter ? Cela va peut‐être vous surprendre, mais on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. »