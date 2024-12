Il est assez facile de taper sur une ambu­lance, et c’est un peu ce que fait Andrea Petkovic en criti­quant l’at­ti­tude de Simona Halep d’au­tant qu’avec un peu de recul on se rend bien compte sur chaque cas de dopage est traité de façon très diffé­rente suivant son statut et d’autres critères qui peuvent être politiques.

« Elle est en colère. Elle agit sous le coup de l’émo­tion. Elle ne prend pas de déci­sions ration­nelles et on peut sentir que le vent tourne autour d’elle. Je pense que la seule chose dont Simona a béné­ficié dans tout cela, c’est la sympa­thie. Les gens étaient vrai­ment de son côté et le vent tourne cette année parce qu’elle n’a pas lâché prise. Si j’avais été dans sa situa­tion, je ne sais pas si j’au­rais pu lâcher prise non plus. Toute façon je reste persuadée que si Simona avait su tout de suite où se trou­vait la conta­mi­na­tion, elle aurait fait exac­te­ment la même chose qu’Iga ou Jannik. Elle aurait essayé de s’en tirer avec le moins d’im­pact possible sur sa carrière »