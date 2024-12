Récemment suspendue pour un mois après un test positif à une substance dopante (qu’elle avait ingérée via un médi­ca­ment), Iga Swiatek a su plutôt bien gérer la situa­tion, d’au­tant plus quelques mois après la révé­la­tion du cas Sinner, qui continue de faire beau­coup parler.

La Polonaise a de suite sorti une vidéo d’ex­pli­ca­tion sur les réseaux sociaux, dans sa langue natale et avec des sous‐titres. Une vidéo qui a beau­coup plus à l’ex 9ème mondiale, Andrea Petkovic, comme elle l’a expliqué dans le podcast de Rennae Stubbs.

« Je pense que c’est Iga Swiatek qui a le mieux géré la situa­tion avec ses vidéos, en parlant direc­te­ment en face caméra, dans sa langue, là où elle se sent le plus à l’aise, avec la traduc­tion bien sûr et les sous‐titres. J’ai été très émue parce qu’on pouvait voir le stress, la détresse, le soula­ge­ment d’en avoir fini et qu’elle expli­quait direc­te­ment à la caméra comme si elle vous regar­dait dans les yeux. J’ai trouvé cela très fort de sa part et je dois dire qu’elle a vrai­ment gagné mon respect. Je pense que c’est très diffi­cile à faire. »