Emu par les déclarations de Daria Kasatkina sur le compte Instagram très connu de Behind The Racquet, nous avons voulu en savoir plus d’autant que l’on connaît bien le parcours de la joueuse russe.

En effet, nous avions été conviés pour un « Insider » plusieurs jours en Slovaquie à l’Empire Academy près de Bratislava où elle s’entrainait à l’époque avec Vladimir Platenik. Nous avons joint « Vlado » pour l’interroger sur cette prise de parole où l’on avait souligné qu’il était beaucoup question d’argent.

Son ex-coach a été surpris des propos et a tenu à mettre les points sur les I : « Je n’ai pas aimé ses déclarations, tout simplement parce que ce n’est pas la vérité. Nous l’avons tellement aidé à l’Empire Academy. Quand elle est arrivée, elle était classée 400e à la WTA et nous lui avons permis d’atteindre le top 20 en trois ans. Ce résultat est le fruit de notre travail et bien sur de son implication. L’académie a investi en elle avec un risque qui était élevé, mais c’est souvent comme cela que cela se passe. C’était un pari. Maintenant, là où je souris, c’est quand elle parle d’argent. Daria a gagné assez d’argent pour ne plus avoir à travailler dans sa vie. La plupart des informations dans sa déclaration sont juste des excuses. Je suis déçu car c’est une joueuse très talentueuse, mais elle laisse son frère décider de trop de choses. Je sais que c’est difficile parce que la famille c’est sacré, mais il ne faut pas oublier que sur le terrain c’est la joueuse qui prend les décisions. »